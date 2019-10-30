"Нечисть готовится к выходу": дачник нашел "ведьмины круги" в Подмосковье

За 75 лет жизни он увидел такое впервые

Житель Подмосковья отправился собирать грибы и наткнулся на странное явление – круги из грибов, которые в Древней Руси называли "ведьмиными кругами".

Необычное поведение грибов 75-летний Владимир Миленин обнаружил в Наро-Фоминском районе. Мужчина уточнил, что за 30 лет, прожитых на даче, он ни разу не замечал, чтобы грибы образовывали какие-либо фигуры, пишет argumenti.ru.

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Однако нашлись и те, кто поспешил сбить пафос таинственности и объяснить явление с рациональной точки зрения: все дело в расположении грибниц в земле – не встречая естественных преград, грибы часто растут кругом.

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