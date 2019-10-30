Лидера фракции "Слуга народа" застали за странным занятием в Раде

Арахамия слишком уж эмоционально общался с девушкой

Лидер фракции "Слуга народа" Давида Арахамия не сдерживает эмоций, общаясь с коллегами женского пола. За горячей беседой с товарищем по партии Ольгой Савченко застал депутата парламентский корреспондент Ян Доброносов.

Арахамия, разговаривая с дамой, очень активно жестикулировал. На фото, которое Доброносов опубликовал на своей странице в Facebook, кажется, что Давид решил подержаться за грудь коллеги. Или выяснить размер бюста, решили подписчики.

"Ракурс решает, снова!", "2 или 3 размер", "Полная заинтересованность и взаимопонимание", - комментируют пользователи.

Сам автор в подписи к посту указал, что лидер фракции объясняет коллеге "тонкости рабочего процесса". Это, видимо, ближе к истине – девушке на фото явно скучно.