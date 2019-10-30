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Миллионерша Джоли экономит на детях

15:56
  • среда
  • 30 октября 2019

Ее заметили в бюджетном супермаркете

Голливудскую актрису Анджелину Джоли и трех ее детей заметили в дисконтном магазине, где она покупала уцененные вещи и продукты. 
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Очевидцы сфотографировали звезду, которая прогуливалась по бюджетному магазину с тележкой, доверху набитой разными товарами. На одном из снимков видно, что Джоли подошла к отделу с молочной продукцией и, вероятно, планирует купить детям йогурт со скидкой.

Как передает EG.RU, актриса затарилась не только продуктами, но и уцененными вещами для детей. В магазине ее сопровождали 14-летняя Захара, а также 11-летние близнецы Вивьен и Нокс. По данным портала, бывшая жена Брэда Питта всегда приучала своих отпрысков к скромности и рачительности. При этом не секрет, что состояние Джоли оценивается в десятки миллионов долларов. 

Добавим, что на шопинг голливудская красавица отправилась в легком белом платье, похожем на ночнушку, в шлепанцах и массивных солнцезащитных очках. 

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