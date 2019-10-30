Миллионерша Джоли экономит на детях

Ее заметили в бюджетном супермаркете

Голливудскую актрису Анджелину Джоли и трех ее детей заметили в дисконтном магазине, где она покупала уцененные вещи и продукты.

Очевидцы сфотографировали звезду, которая прогуливалась по бюджетному магазину с тележкой, доверху набитой разными товарами. На одном из снимков видно, что Джоли подошла к отделу с молочной продукцией и, вероятно, планирует купить детям йогурт со скидкой.

Как передает EG.RU, актриса затарилась не только продуктами, но и уцененными вещами для детей. В магазине ее сопровождали 14-летняя Захара, а также 11-летние близнецы Вивьен и Нокс. По данным портала, бывшая жена Брэда Питта всегда приучала своих отпрысков к скромности и рачительности. При этом не секрет, что состояние Джоли оценивается в десятки миллионов долларов.

Добавим, что на шопинг голливудская красавица отправилась в легком белом платье, похожем на ночнушку, в шлепанцах и массивных солнцезащитных очках.