Гаражная дверь пленила проходившую мимо женщину (видео)

Заложница провела взаперти час, пока за ней не пришли люди

В Бразилии женщина, проходившая мимо гаража, случайно оказалась в плену у автоматической двери. Устройство буквально затащило ее в помещение. Шокирующее видео, ранее появившееся в интернете, публикует ТВЦ.RU.

Внутри гаража женщина провела около часа. Ей удалось выбраться благодаря камере видеонаблюдения, которая расположена внутри. Пострадавшая активно подавала знаки - и в итоге за ней пришли люди.

Виновником неприятного инцидента стал, сам того не ведая, водитель мотоцикла. Он подал сигнал, чтобы закрыть дверь гаража, именно в тот момент, когда женщина проходила мимо. А ее крики и стуки он едва ли мог расслышать из-за шлема и гула двигателя.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен