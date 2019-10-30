Бюрократам назло: Малкин объяснил, зачем ему американский паспорт

Хоккеисту пришлось снова комментировать второе гражданство

Евгений Малкин играет в Национальной хоккейной лиге – так что ему большую часть года приходится проводить в США. Ответ на вопрос, зачем ему американский паспорт, с точки зрения нападающего "Питтсбург Пингвинз" и сборной России, очевиден.

"Американский паспорт — документ, который позволяет легче переносить бюрократические сложности. Я провожу в США девять месяцев в году, и с гражданством этой страны жить там проще", — объяснил известный хоккеист.

Как писал ТВЦ.RU, о том, что Евгений Малкин имеет паспорт гражданина США, ранее сообщил юрист спортсмена. Позже информацию о втором гражданстве подтвердил и сам хоккеист. Ожидает получения гражданства США и знаменитый Александр Овечкин. Ранее игравший некогда в НХЛ Илья Ковальчук рассказал, что более половины российских хоккеистов, играющих в Национальной хоккейной лиге, передвигаются по миру с американским паспортом – потому что так удобнее.