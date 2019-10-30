Дания согласилась на строительство "Северного потока-2"

Копенгаген несколько лет не давал разрешения

Дания дала добро на строительство "Северного потока — 2" в своей экономической зоне. О решении властей страны сообщило Датское энергетическое агентство.

Труба пройдет по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Этот маршрут, полагают в агентстве, является наиболее безопасным и экологичным. Укладка трубы начнется в ближайшие дни.

Компания-оператор "Северного потока" несколько раз запрашивала у Копенгагена разрешение на строительство газопровода. Дания оставалась последней страной, препятствующей укладке трубы. Ранее разрешение дали Германия, Финляндия и Швеция.

Строительство "Северного потока-2" практически завершено. Ввод газопровода запланирован на конец 2019 года. Ранее власти допускали перенос запуска из-за позиции Дании.