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Возбуждено дело по факту убийства 214 воспитанников детдома

16:30
  • среда
  • 30 октября 2019

77 лет назад на территории России произошел геноцид

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 214 воспитанников детского дома в Ейске во время Великой Отечественной войны.

Дело будут расследовать по статье "Геноцид". ФСБ рассекретила данные, согласно которым 9 и 10 октября 1942 года зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом, использовала мобильные газовые камеры с целью проведения карательной операции по уничтожению советских граждан.

В результате погибли 214 невинных детей. Их тела обнаружили спустя год в районе Широчанского хутора после освобождения Краснодарского края, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. 

В СКР отметили, что такие преступления не имеют срока давности. По делу уже осуждены часть военнослужащих, в том числе Кристман.

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