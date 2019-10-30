Украинцы массово везут в Крым яблоки и гранаты

Только в октябре было выявлено почти 40 случаев
Россельхознадзор сообщил об украинцах, которые пытаются ввезти в Крым подкарантинную продукцию - в том числе это яблоки и цветочная рассада. Кроме того, у туристов находят гранаты.
Как рассказали инспекторы южного межрегионального управления, с 14 по 21 октября в автомобильных пунктах пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" было пресечено 37 попыток ввоза продукции растительного происхождения.
Вся запрещенная продукция, в том числе спелые плоды граната, была возвращена на Украину, передает РИА Новости.
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