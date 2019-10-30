В Будапеште начались переговоры Путина и Орбана

Президент прибыл в Венгрию с рабочим визитом

Владимир Путин прибыл в Будапешт с однодневным рабочим визитом, сообщает "ТВ Центр".

Из аэропорта президент России направился в резиденцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, где проходят переговоры лидеров двух стран. На повестке дня — российско-венгерское сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также международная проблематика.

Планируется также, что Владимир Путин и Виктор Орбан встретятся с главами христианских церквей Ближнего Востока.