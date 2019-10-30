В Москве в течение трех лет отремонтируют 150 поликлиник

Речь идет об их полной модернизации

В ближайшие годы в столице отремонтируют порядка 150 поликлиник. Причём речь идёт не о частичном обновлении учреждений, а о полной их модернизации. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он принял участие в семинаре-совещании делегаций российских регионов в Калининградской области. Туда съезжаются губернаторы, а также профильные представители федеральных министерств и ведомств на заседание Госсовета по вопросам здравоохранения и доступной медицины, которое состоится в четверг под руководством президента России.

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В такой, казалось бы, непринужденной дискуссии здесь обсуждают, как оказать помощь российской системе здравоохранения. Первые лица регионов и представители правительства сами на практике вникают в детали и делятся передовым опытом. Эффективным и оправданным подобный формат общения признают все участники, ведь даже лидерам есть куда стремиться.

"Главное, конечно, это модернизация тех поликлиник, которые построены 30, 40, 50, а то и 70 лет тому назад и находятся в старых зданиях. Конечно, они требуют полной модернизации, капитального ремонта, замены на современное оборудование. Такая программа в Москве создана. Мы предполагаем около 150 клиник отремонтировать в течение трех лет. Причем это не какой-то частичный ремонт, это полная их модернизации, превращение их в современные клиники", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Московские поликлиники уже стали доступнее для людей. Время ожидания приема врача у кабинета теперь составляет в среднем 10 минут. 80% пациентов попадают на приём к специалисту в день обращения. В том числе это стало возможным благодаря переводу медицины в "цифру". А сейчас внедряется и новый стандарт пребывания в поликлинике. Например, в каждой будут созданы удобные зоны ожидания. Самые востребованные врачи начнут вести приём на первом этаже.

"Важно не только просто отремонтировать, а изменить логистику движения пациентов, комфортность работы врачей и, чтобы поэтажное расположение сервисов было удобным для человека, чтобы пациенты не бегали с 1 по 4 этаж за справками. Важно создать комфортную современную среду", - говорит Собянин.

Штат узких специалистов расширят. В самое ближайшее время Москва примет на работу около 500 новых врачей, чтобы полностью укомплектовать все поликлиники. Губернаторы других регионов признаются, что дефицит кадров - это общая проблема. И она требует оперативного решения по всей стране.

В обсуждении принимают участие и представители Общероссийского народного фронта. Они обращают внимание на необходимость увеличения времени приема пациентов. Семинары и совещания проходят по тематическим подгруппам. Например, обсуждается вопрос доступности льготных лекарств. Список бесплатных услуг доступных по ОМС, предлагается расширить. По сути, здесь поднимают все больные темы российского здравоохранения, которые доходят до самых верхних уровней власти.

Теперь озвученные предложения предстоит подробно обсудить во время расширенного заседания Президиума Госсовета. Оно пройдёт в четверг в Светлогорске под председательством президента.

Петр Вершинин. Виктор Мальцев. Роман Борискин. "ТВ Центр". Калининградская область.