"Вы — плебеи": Дебошкирка Вележева собралась жаловаться Путину

Снятая с рейса актриса пригрозила "поднять все телевидение"

Заслуженную артистку России Лидию Вележеву со скандалом сняли с рейса Москва-Тель-Авив. Во время подготовки к взлету она отказалась выполнять требования бортпроводников, а также вела себя неуважительно по отношению к другим пассажирам. Самолет актриса покинула в сопровождении сотрудников полиции и под аплодисменты.

Актерская игра, которую Лидия Вележева продемонстрировала на борту рейса Москва-Тель-Авив, пассажирам явно не понравилась. Впрочем, актриса сможет позже пересмотреть свое выступление на публике - видео уже в Сети.

Этим самолетом Лидия Вележева летела на гастроли с театром. Вечером в Нетании она должна участвовать в музыкально-драматическом спектакле "Территория страсти", где играет одну из главных ролей. Но, видимо, представление решила устроить пораньше. Общение Лидии Вележевой и бортпроводников происходило под звуки мантры (см. видео).

А началось все с того, что рейс сначала задержали на 2 часа из-за технической неисправности, а потом якобы пассажиров долго держали в автобусе, который подвозил людей из терминала к трапу самолета. Так что в салон авиалайнера Вележева уже вошла не в лучшем расположении духа. Тут еще и стюардесса со своими указаниями привести спинку кресла в исходное положение. Актриса сдержаться уже не смогла.

– Не придумывайте мне, пожалуйста, нет я не буду это подписывать.

– Вам надо расписаться.

– Нет. Потому что я этого не делала.

– Вы отказываетесь.

– От чего я решила отказаться? От того, что я этого не делала? Нашли девушку…

Как рассказывали очевидцы, женщина вела себя странно, возможно, находилась в алкогольном опьянении. Не обошлось и без оскорблений, рассказывают люди. Вележева назвала пассажиров плебеями, которые купили билет за мили, а она якобы потратила на него 200 тысяч. Угрожала пойти к президенту, правда, на что собиралась жаловаться, не уточнила.

"Я не хочу уйти в войну! Я не хочу! Я хочу по-хорошему все решить! Я ведь подниму все телевидение!" – грозилась Вележева.

Бенефис удался, зрители ответили аплодисментами. Под них актрису из самолета вывели сотрудники полиции. О поведении звездной пассажирки уже составлен рапорт, решается вопрос о ее наказании. А самолет, на котором должна была лететь артиста, в Тель-Авив отправился без нее. Что будет со спектаклем - пока не известно.

Елена Макарова. "ТВ Центр".