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"Не повод радоваться": появились результаты ДНК-тестов Заворотнюк

17:43
  • среда
  • 30 октября 2019

Новые данные о состоянии актрисы сообщили ее знакомые

У актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, нашли присущие долгожителям гены. О результатах ДНК-теста официально не сообщалось, однако о нем узнали СМИ.

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В медико-генетическом центре "Комсомолке" рассказали, что это еще не повод для радости, ведь "гены долголетия" не гарантируют продолжительной жизни. Они отвечают за долголетие всего лишь на 25%, ещё 75% зависит от внешних факторов – экологии и образа жизни.

Как пишет KP.RU ("Комсомолка") со ссылкой на неназванных знакомых семьи Заворотнюк, "прекрасной няне" также провели тест по отпечаткам пальцев. По словам эксперта по дерматоглифике, он может показать определенную информацию о физических возможностях организма и ресурсе жизнестойкости.

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"Тест, проведенный Анастасии, показал, что у нее высокая степень физической выносливости и сопротивляемости болезням", - рассказал знакомый семьи. При этом известно, что российская Комиссия по борьбе со лженаукой ранее сочла дерматоглифику шарлатанством.

В среду стало известно о тяжелом состоянии матери Заворотнюк – 76-летней Валентины Заворотнюк. СМИ пишут, что женщине стало плохо после того, как она узнала о тяжелой болезни дочери. До этого страшный диагноз "прекрасной няни" от нее скрывали.

Стоит отметить, что семья Анастасии Заворотнюк до сих пор не прокомментировала болезнь актрисы.  Предположительно, у нее рак головного мозга, однако это неофициальная информация.

Решение родственников не распространяться о состоянии Заворотнюк породило множество домыслов в интернете. СМИ тем временем хватаются за любую крупицу информации о знаменитости.

Ранее в октябре поползли слухи, что Заворотнюк умерла. После этого семье пришлось прервать молчание, они начали активно опровергать слухи о состоянии Анастасии в инстаграме.

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