Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков

Стране важнее решить свои проблемы

Саммит АТЭС, запланированный на 16-17 ноября в Сантьяго, не состоится. Об отмене встречи сообщил президент Чили Себастьян Пиньеру.

По его словам, страна не может провести саммит АТЭС из-за необходимости сконцентрироваться на решении социальных конфликтов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин не планирует посещать саммит АТЭС, но приедет на саммит БРИКС 13-14 ноября в Бразилиа (столица Бразилии). Как пояснил пресс-секретарь президента, решение не связано с беспорядками в Сантьяго.

Протесты в Чили вспыхнули 14 октября после решения властей повысить стоимость проезда в метро на 30 песо. Позднее беспорядки перекинулись на другие города страны. Президента страны на этом фоне отказался от планов увеличивать стоимость проезда и анонсировал ряд мер социальной поддержки. По последним данным, жертвами беспорядков стали два десятка человек.