Почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами?

Продюсер отказался от группы Serebro, Ольги Серябкиной и Олега Майями

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил решение коллеги Максима Фадеева распустить лейбл MALFA.

Это произошло из-за того, что артисты слишком быстро начинают зазнаваться и перестают ценить работу продюсера. По этой самой причине Пригожин ведет только один проект – свою жену Валерию.

"От собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал, они теряют самоконтроль", – заметил Пригожин в комментарии "360". При этом он не исключил, что многие артисты могли не сработаться с Фадеевым – характер у Максима действительно сложный.

Экс-участница группы Serebro Полина Фаворская поддержала решение бывшего шефа о роспуске лейбла. По мнению девушки, которая сейчас занята своим проектом, продюсерские центры в современных реалиях не имеют смысла, поскольку музыканты могут самостоятельно заливать песни в интернет и продвигаться.

"Конечно, это грустно, когда все распадается. Но я надеюсь, они сделают что-то новое <…> Мне понятно решение Максима Александровича", - поделилась Полина с "Пятым каналом".

30 октября Максим Фадеев опубликовал видеообращение, в котором объявил о реструктуризации своего продюсерского центра. Контракты со всеми артистами MALFA будут расторгнуты, но при этом они смогут исполнять песни, принадлежащие лейблу. Все, кроме двух артистов.

MALFA, собравшая под своим крылом более 30 певцов, будет реформирована в маленькую и дорогую компанию, которая ежегодно будет предлагать рынку всего одного-двух артистов с качественным контентом.

В продюсерский центр до сегодняшнего дня входили такие популярные артисты, как: MOLLY (Ольга Серябкина), группа Serebro, Исайя, Олег Майями, Kami XXO, TEREZA, FIKA, APPLEDREAM, MAGNETUS, PopaBobra и сам Максим Фадеев как артист.