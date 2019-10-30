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На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

18:20
  • среда
  • 30 октября 2019

Правительство установило предельные значения

Правительство утвердило допустимые индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%.

Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.

Максимальный индекс платы за коммунальные услуги для Бурятии, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии установлен в пределе 5-5,4%. Самый большой показатель среди российских регионов у Чечни – 6,5%. А самый незначительный рост произойдет в Ненецком автономном округе - 2,4%.

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