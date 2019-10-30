Летняя резина: жуткое ДТП в Подмосковье унесло жизни 5 человек

Водитель и пассажиры легковушки погибли на месте

Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля Kia Ceed с грузовиком в Московской области.

Авария произошла на 159-м километре трассы М-9 "Балтия" в районе деревни Городково Шаховского района. Все погибшие ехали в легковом автомобиле. Также известно об одном пострадавшем, пишет ТАСС.

Под предварительным данным, причиной аварии стала летняя резина и выпавший первый снег. На месте ДТП работают оперативные службы. В ликвидации последствий аварии принимают участие восемь единиц техники и 24 спасателя, уточнили в подмосковном МЧС.

Проезд автомобилей в районе ДТП сильно затруднен, сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.