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Летняя резина: жуткое ДТП в Подмосковье унесло жизни 5 человек

18:30
  • среда
  • 30 октября 2019

Водитель и пассажиры легковушки погибли на месте

Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля Kia Ceed с грузовиком в Московской области.

Авария произошла на 159-м километре трассы М-9 "Балтия" в районе деревни Городково Шаховского района. Все погибшие ехали в легковом автомобиле. Также известно об одном пострадавшем, пишет ТАСС.

Под предварительным данным, причиной аварии стала летняя резина и выпавший первый снег. На месте ДТП работают оперативные службы. В ликвидации последствий аварии принимают участие восемь единиц техники и 24 спасателя, уточнили в подмосковном МЧС.

Проезд автомобилей в районе ДТП сильно затруднен, сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

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