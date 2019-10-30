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Спустя месяц после смерти Ирины Богачевой умерла ее дочь

19:08
  • среда
  • 30 октября 2019

Заслуженная артистка России Елена Гаудасинская скончалась на 53-м году жизни

В Петербурге оплакивают смерть заслуженной артистки Елены Гаудасинской. О том, что 52-летняя концертмейстер ушла из жизни 30 октября, сообщили в консерватории имени Римского-Корсакова. Дата прощания будет озвучена позднее.

Гаудасинская умерла в день концерта памяти ее матери, Ирины Богачевой, который должен состояться в среду в концертном зале Мариинского театра. Напомним, звезда оперы Богачева скончалась 20 сентября. Ей было 80 лет.

Гаудасинская считается одним из ведущих концертмейстеров Петербурга. Многие годы она вела успешную концертную деятельность как в России, так и за рубежом.

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