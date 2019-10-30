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Муж Вележевой нашел объяснение ее неадекватному поведению

19:37
  • среда
  • 30 октября 2019

В театре, где работает актриса, знают ее как воспитанного человека

Муж актрисы Лидии Вележевой объяснил странное поведение супруги на борту рейса Москва-Тель-Авив.

Актер Алексей Гуськов заявил, что Лидия приняла снотворное, которое подействовало на нее странным образом, передает "Московский комсомолец".

"Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, ее и стали снимать с рейса", - заявил Гуськов.

Сейчас родные занимаются решением вопроса об отправки Вележевой в Израиль, где должен состояться спектакль с ее участием, все билеты на мероприятие проданы.

Сообщениям о дебоше Лидии не поверили в Театре имени Вахтангова, в котором работает артистка. "Мы знаем Лидию Леонидовну не только как прекрасную актрису, но и как в высшей степени культурного и воспитанного человека", - сообщили представители театра.

Ранее в интернете распространились видео, на которых Вележева устроила дебош в салоне самолета: она выдергивала волосы с головы соседки, приставала к мужчинам, отказалась пристегнуться и откинуть спинку кресла. В результате бортпроводники вызвали полицию и попросили вывести Вележеву из самолета.

Свою вину актриса не признала. По ее словам, рейс опоздал и экипажу самолета нужно было найти "крайнего", чтобы оправдать перед простыми людьми задержку вылета.

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