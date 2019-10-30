СК показал новое видео избиения полиции во время беспорядков в Москве

Задержан еще один мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении правоохранителей

Следственный комитет показал новое видеодоказательство по уголовному делу о применении насилия в отношении представителей власти в ходе массовых беспорядков в июле 2019 года. На кадрах мужчина бьет сотрудника полиции бутылкой по голове.

Как сообщили в ведомстве, установлено, что участник несогласованной акции – это 32-летний Павел Новиков. "Противоправные действия задержанного подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий", - говорится в сообщении на сайте СК. Мужчину обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в среду в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте Новикова.

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