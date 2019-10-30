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МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы

20:14
  • среда
  • 30 октября 2019

Планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8%

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на три года: 2020-2022 годы.

Обсуждение длилось почти пять часов. Каждый пункт документа рассматривался очень внимательно и подробно. Бюджет столицы формировался на основе прогноза социально-экономического развития.

"В 2020, 2021 и 2022 годы планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше ежегодно", - сказала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 году составят два триллиона 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей, в 2021 году - три триллиона 64 миллиардов 152 миллиона рублей, в 2022 году - три триллиона 356 миллиардов 190,9 миллиона рублей.

Объем налоговых доходов бюджета Москвы на 2020 год прогнозируется на сумму два триллиона 541 миллиардов 42,4 миллиона рублей, в 2021 году – два триллиона 808 миллиардов 356,8 миллиона рублей, в 2022 году - три триллиона 101 миллиард 398 миллионов рублей.

Из доходов бюджета федеральные налоги в 2020 году составят два триллиона 188 миллиардов 63,6 миллиона рублей, в 2021 году - два триллиона 422 миллиарда 537,1 миллиона рублей, в 2022 году - два триллиона 677 миллиардов 744,1 миллиона рублей.

Региональные и местные налоги в 2020 году в структуре доходов составят 210 миллиардов 265,8 миллиона рублей, в 2021 году - 219 миллиардов 333,2 миллиона рублей, в 2022 году - 228 миллиардов 431,5 миллиона рублей.

Расходы бюджета составят: в 2020 году - три триллиона 150 миллиардов 11,1 миллиона рублей, в 2021 году - три триллиона 278 миллиардов 306,6 миллиона рублей, в 2022 году - три триллиона 379 миллиардов 27,7 миллиона рублей.

Дефицит бюджета в 2020 году составит 351 миллиард 284,6 миллиона рублей, в 2021 году - 214 миллиардов 154,7 миллиона рублей, в 2022 году - 22 миллиарда 836,8 миллиона рублей.

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