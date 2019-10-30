Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Пожилых людей попросили проявить особую бдительность

Следователи предупредил россиян о распространении нового вида телефонного мошенничества.

Как говорится на сайте СК, мошенники представляются сотрудниками госструктур и просят перечислить деньги для возмещения ущерба по несуществующим делам об обороте биодобавок и лекарств. Пожилых людей попросили проявить особую бдительность.

В СК пояснили, что во время звонков мошенники рассказывают, что человек признан потерпевшим по уголовному делу. Свои слова они обычно подкрепляют фальшивыми правовыми документами. Чтобы обеспечить возмещение причиненного морального вреда, они просят перечислить на их счет крупные суммы.

"Подобные звонки являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы", - заявили в СК.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о появлении нового вида мошенничества с банкоматами в России.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен