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В Кремле назвали сроки большой пресс-конференции Путина

20:40
  • среда
  • 30 октября 2019

В прошлом году она прошла 20 декабря

Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре.
Самые яркие и важные моменты большой пресс-конференции Путина

"В мире мало кто устраивает подобные сессии общения с журналистами. Мы считаем это необходимым с точки зрения полного информирования СМИ <…> Отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В прошлом году пресс-конференция состоялась 20 декабря, напоминает ТАСС. Президент за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопрос журналистов. Конференция 2019 года станет 15-ой для российского лидера.

Путин ежегодно проводит большие встречи с прессой с 2001 года, исключение составили 2008-2012 годы, когда Владимир Владимирович занимал пост премьер-министра.

Самая первая конференция - самая короткая, она продлилась час 35 минут,  а самая продолжительная состоялась в 2008 году – президент отвечал на вопросы четыре часа и 40 минут.

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