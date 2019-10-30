Путин считает, что Зеленский не похож на националиста

Президент России затруднился оценить встречу украинского коллеги с радикалами
Владимир Путин в среду находится с однодневным рабочим визитом в Будапеште. Ранее он провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
На встрече обсуждались торгово-экономические и культурно-гуманитарные проекты, а также международная проблематика. По итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран был подписан ряд документов, в частности, договор о социальном обеспечении, меморандум о сотрудничестве в области онкологии и соглашение о продлении поставок российской нефти в Венгрию. Владимир Путин отметил, что двусторонние отношения Москвы и Будапешта активно развиваются, в том числе, в энергетике.
Президента попросили прокомментировать энергетическое сотрудничество с Европой, передает "ТВ Центр". В частности, решение Дании, которая в среду выдала, наконец, разрешительные документы на строительство ветки газопоровода "Северный поток-2" в своей акватории. Вопрос, с которым Копенгаген тянул не один год.
"Мы приветствуем такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы, свой суверенитет, своих основных партнёров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок", - сказал Путин.
Коснулись и темы поставок газа на Украину. Никакого реверса из ЕС нет, в страну идёт российское топливо, сказал Путин. Президент назвал переговоры в Брюсселе в начале недели конструктивными. Россия готова и к поставкам газа самой Украине, и к транзиту через её территорию. Интересовал журналистов и вопрос о том, сможет ли Киев обуздать националистов.
"Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать. Правильно ли он выбрал форму общения как президент и верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю. Это, скорее, журналисты дадут более точную оценку. Вопрос в том, доведёт ли он до конца то, что было сказано публично и то, то он сам считает целесообразным сделать. В данном случае - не такой уж сложный вопрос - разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах. Это тянется годами. Теперь ясно почему: потому что националисты не хотят уходить и не хотят выпускать оттуда украинские войска", - заявил Путин.
Видео: видео общения Зеленского с националистами на передовой
Зашла речь и о религиозных конфликтах. Россия делает всё для поддержки христиан на Ближнем Востоке. Владимир Путин отметил, что для нашей страны неприемлемы факты преследования представителей любых конфессий за их убеждения.