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Жителей Тюменской области сразила редкая болезнь

22:38
  • среда
  • 30 октября 2019

У них могут отказать почки и печень

В Тюменской области семь человек остаются в больнице из-за заражения гаффской болезнью, двое из них в реанимации. Массовое пищевое отравление зафиксировано в деревне Ачиры Тобольского района. По информации Роспотребнадзора, люди отравились токсичной рыбой из местного озера. Выловом занимались не только рыбаки-любители, но и несколько предпринимателей. Отравленный товар продавали в Тюменской и Челябинской областях, а также в Югре.

Рыбачьи лодки сиротливо сложены на берегу Андреевского озера, что находится вблизи деревни Ачиры Тюменской области. После ряда случаев отравлений у местных жителей, а также массовой гибели собак в окрестностях водоёма, власти Тобольского района запретили ловить здесь рыбу и набирать воду.

У двоих пострадавших - паралич рук и ног.  В течение нескольких дней жителей деревни в тяжёлом состоянии на вертолётах вывозили в областные больницы.

"Из них два пациента в тяжелом состоянии изначально. Они так и остаются в палате реанимации. Восемь пациентов были легкой и средней степени тяжести. Таким образом, остается шесть нетяжелых пациентов", - уточнила главный токсиколог Тюменской области, заведующий токсикологическим отделением ОКБ №1 Ирина Чайковская.

Медики говорят, что причиной отравления, вероятно, могла стать рыба из местного озера. Диагноз - так называемая гаффская болезнь. Признаки отравления у тех, кто отведал заражённой рыбы, могут проявиться в течение первых трех суток. Затем начинаются судороги. И если вовремя не принять меры, почки и печень отказывают.

Подробности смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.

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