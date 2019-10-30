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Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

21:38
  • среда
  • 30 октября 2019

Возрастает риск смертельного исхода

Американские ученые назвали возраст мужчин и женщин, после которого следует быть крайне осторожным.

Мужчинам следует обратить внимание на свое здоровье после 40 лет, а женщинам – после 30. В этом возрасте возрастает риск смертельного исхода из-за последствий сердечно-сосудистых заболеваний.

Развитие болезней провоцируют употребление спиртных напитков, курение, неправильное питание и стресс. Эти негативные факторы имеют свойство накапливаться в организме. У мужчин после 40 и женщин после 30 они начинают проявляться и разрушать организм.

Ученые напоминают, что после пройденного рубежа нужно внимательнее прислушиваться к сигналам своего организма и своевременно посещать врачей, пишет "Московский комсомолец".

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