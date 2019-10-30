Путин готов снизить цену на газ для Украины

Но при одном условии

Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины, но при условии прямых поставок.

Москва и Киев должны обнулить взаимные претензии по газовому спору, уверен президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

"Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня", - отметил российский лидер по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

При этом Путин подчеркнул, что Украина продолжает получать российский газ напрямую, никаких реверсных поставок из ЕС не существует.

Ранее в понедельник состоялась трехсторонняя консультация по газу между Россией, Украиной и ЕС. Глава Минэнерго Александр Новак выразил готовность работать по существующему контракту на транзит газа.