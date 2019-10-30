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Оливер Стоун описал характер Владимира Путина двумя словами

22:54
  • среда
  • 30 октября 2019

Режиссер поделился впечатлениями от общения с российским президентом

Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о своих впечатлениях от общения с президентом России Владимиром Путиным.

Путин пообщался с режиссером Стоуном в Кремле
Путин уснул во время просмотра фильма Стоуна о себе

Документалист в первую очередь назвал российского лидера застенчивым и скромным человеком. После этого он напомнил, что они общались в течение двух лет и провели 20-30 часов вместе.

"Думает о том, что он говорит, играет в шахматы... балансирует каждый аргумент, видит хорошие и плохие стороны", - добавил режиссер (цитата по РИА Новости). Стоун также отметил, что Путин всегда ведет себя дипломатично и учитывает интересы другого человека.

Ранее Стоун предложил Путину породниться. Это произошло во время большого  интервью с Владимиром Путиным.

Видео: Путин ответил на самые острые вопросы Оливера Стоуна

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