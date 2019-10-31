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Путин прибыл в Калининград

08:43
  • четверг
  • 31 октября 2019

Президент России проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Владимир Путин этой ночью прибыл в Калининград. В четверг глава государства проведет расширенное заседание президиума Госсовета по здравоохранению, сообщает "ТВ Центр".

Оно посвящено повышению доступности и качества медицинской помощи в регионах. Также президент встретится с представителями общественности и посетит Прибалтийский судостроительный завод.

В Калининград Владимир Путин прибыл из Будапешта, где находился с однодневным рабочим визитом. Накануне российский президент провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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