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Появилось видео ликвидации аль-Багдади

09:29
  • четверг
  • 31 октября 2019

В США раскрыли подробности спецоперации

Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Военное ведомство впервые продемонстрировало рассекреченные снимки и видеозапись операции американского спецназа, пишут "Известия".

По словам представителя Минобороны США генерала Маккензи, сначала были ликвидированы боевики, отказавшиеся сложить оружие. Позже выяснилось, что это четыре женщины и мужчина. Высокопоставленный военный также заявил, что проведенный анализ ДНК показал - вне всякого сомнения, в ходе рейда был уничтожен главарь ИГ.

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