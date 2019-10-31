Где работают самые счастливые россияне

В опросе поучаствовали 5,5 тысячи человек

Специалисты компании по трудоустройству Headhunter установили, в каких сферах трудятся самые счастливые люди. Для этого респондентов попросили оценить уровень их счастья по шкале от 0 до 10.

Как передает ТАСС, самыми счастливыми оказались работники в области медицины и фармацевтики (6,1 балла), госслужбы и НКО (5,9), а также управления персоналом (5,8). Наиболее несчастными себя признали представители рабочего персонала (4,7 балла) и автобизнеса (4,4).

Авторы исследования обратили внимание на то, что больше всего счастливых людей проживает в Ханты-Мансийском АО (6,3 балла) и Краснодарском крае (6 баллов). А вот жители Ставропольского (4,5 балла) и Пермского краев (4,8 балла), наоборот, пожаловались на свою горькую долю.

Как показал опрос, россияне от 55 лет и старше чувствуют себя счастливее, чем молодежь до 24 лет.

Опрос проводился с 21 по 27 октября.