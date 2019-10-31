Украина вступит в НАТО?

Ситуацию на Украине обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему действующие власти отказываются искать виновных в Одесской трагедии? Когда политика Киева станет эффективно решать внутренние проблемы? И можно ли говорить о перспективе вступления Украины в НАТО в связи с визитом Столтенберга?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Столтенберг не рассказывает им, что они завтра вступят в Североатлантический альянс. Он просто повторяет обычную западную мантру: сосредотачивайтесь на реформах и все у вас будет хорошо", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео