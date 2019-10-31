"Хватит!" У матери сдали нервы из-за новой версии смерти Юлии Началовой

Народ ищет оправдания произошедшей трагедии

Смерть Юлии Началовой не дает покоя ее поклонникам. Многие отказываются верить, что молодую певицу сгубило невнимательное отношение к собственному здоровью. Народ ищет оправдания произошедшей трагедии.

СМИ даже вспомнили историю, которую рассказывала сама Юля, о походе к гадалке. Несколько лет назад ясновидящая заявила, что на артистку навели порчу на смерть. И сделала это близкая подруга. Гадалка детально описала женщину, которая сглазила Юлю. Началова опознала в злодейке свою ближайшую подругу и сразу же разорвала с ней отношения. Девушки не общались вплоть до самой смерти певицы.

Поклонники Юлии, не зная всех ее подруг, сделали свои выводы, обвинив в гибели Началовой ее агента и близкую подругу Анну Исаеву. Сама менеджер, узнав о сплетнях, была шокирована. Исаева заявила, что родители Юли и ее близкое окружение знают имя этой девушки. "Я лично помогла этой девушке вернуться в семью после смерти Юли и реабилитировать ее отношения с родными певицы", - сказала Исаева.

Близкие Началовой пришли в ужас от всего происходящего в Сети. У мамы Юли Таисии Началовой сдали нервы, и она публично обратилась к фанатам певицы. "Надоело читать всякую чушь! Хватит! До последних дней Юлия работала и близко дружила со своим пресс-секретарем Анной Исаевой", - отметила Таисия.

По словам мамы артистки, когда Юля заболела Анна поддерживала семью и была рядом. "Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта. Всегда и везде вместе! Имейте хоть каплю совести, прекратите эту вакханалию", - потребовала убитая горем женщина.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.