"Подрывает демократию": конгресс США нашел причину не принимать Россию в G7

Резолюцию приняли единогласно

Конгресс США единогласно принял новую антироссийскую резолюцию. Документ касается возможного участия России в саммитах G7. Комитет Палаты представителей по иностранным делам категорически против: там утверждают, что Москва подорвала демократию даже в самих Штатах.

Один из авторов документа, американский конгрессмен Альбио Сайрес, на своем сайте объясняет причины такого решения Палаты представителей. По его словам, мировое сообщество намерено "бойкотировать" Москву до тех пор, пока она не начнет "уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

Конгрессмен напоминает, что Россию исключили из G8 в 2014 году. Члены клубы договорились не возвращать ее до тех пор, пока она не выполнит поставленные условия.

"Россия не выполнила ни одно из условий, но стала более агрессивной на Украине и подорвала демократию во многих других странах, включая Соединенные Штаты", - пишет Сайрес.

Дональд Трамп летом 2019 года говорил о том, что президента России могут пригласить на следующий саммит "Большой семерки". Владимир Путин отреагировал на реплику американского лидера – отметив, что в Москве к диалогу готовы, но это для нее не самоцель.