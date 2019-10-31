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Песни "Ласкового мая" довели Шатунова до суда

09:02
  • четверг
  • 31 октября 2019

Он "уже перерос" хит "Белые розы"

46-летний певец Юрий Шатунов подал в суд на компанию "Честная музыка", которая владеет правами на песни группы "Ласковый май". 
Стало известно о состоянии прооперированного Юрия Шатунова

Иск против "Честной музыки" поступил в Арбитражный суд Москвы 29 октября, но пока еще не был принят к производству. В карточке дела не уточняется суть спора.

Представитель Шатунова заявил РИА Новости, что конфликт возник из-за имущественных прав, в том числе на фонограммы. По его словам, "Честная музыка" предприняла некие неправомерные действия в отношении объектов интеллектуальной собственности, которые ей не принадлежали.

"Честная музыка" заявляет себя правообладателем фонограмм, при этом не очень понятно, откуда такие права могли у нее взяться", - отметил собеседник агентства, не став вдаваться в подробности. 

Летом стало известно, что Юрий Шатунов отказался от песен "Ласкового мая" и решил исполнять на концертах только свои композиции. Как заявил певец, он "уже перерос" хиты "Белые розы" и "Седая ночь".

Группа "Ласковый май" была популярна в 80-х годах. Она распалась в 1991 году, когда ее покинул Шатунов. 

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