Песни "Ласкового мая" довели Шатунова до суда

Он "уже перерос" хит "Белые розы"

46-летний певец Юрий Шатунов подал в суд на компанию "Честная музыка", которая владеет правами на песни группы "Ласковый май".

Иск против "Честной музыки" поступил в Арбитражный суд Москвы 29 октября, но пока еще не был принят к производству. В карточке дела не уточняется суть спора.

Представитель Шатунова заявил РИА Новости, что конфликт возник из-за имущественных прав, в том числе на фонограммы. По его словам, "Честная музыка" предприняла некие неправомерные действия в отношении объектов интеллектуальной собственности, которые ей не принадлежали.

"Честная музыка" заявляет себя правообладателем фонограмм, при этом не очень понятно, откуда такие права могли у нее взяться", - отметил собеседник агентства, не став вдаваться в подробности.

Летом стало известно, что Юрий Шатунов отказался от песен "Ласкового мая" и решил исполнять на концертах только свои композиции. Как заявил певец, он "уже перерос" хиты "Белые розы" и "Седая ночь".

Группа "Ласковый май" была популярна в 80-х годах. Она распалась в 1991 году, когда ее покинул Шатунов.