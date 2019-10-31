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Британцев напугало видео пуска российской "Булавы"

09:02
  • четверг
  • 31 октября 2019

Они радуются, что это происходило где-то далеко

Опубликованное британским таблоидом The Daily Mail видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводного крейсера "Князь Владимир" вызвало ажиотаж среди читателей. Многие признались, что испытали облегчение, узнав, что это происходило в тысячах миль от их дома.
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"Рад, что я в четырех тысячах миль от этого места", написал пользователь.

При этом читатели не удивляются тому, что Россия разрабатывает новые вооружения. Они отмечают, что это естественно в условиях, когда  страну окружили иностранные военные базы.

"Почему бы России не вооружаться? Она окружена ракетами НАТО и США", - пишет один из комментаторов.  "После Ельцина России приходится заново разрабатывать свои подводные ракетные технологии 1980-х годов. Мы не должны злорадствовать, поскольку Великобритания, лидер в ядерной энергетике, более не имеет опыта для создания подобного вооружения", - рассуждает другой пользователь.

"Булава" - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, размещается на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Дальность полета – 8 тысяч километров. Ракета несет до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и способна преодолеть любую систему ПРО.

Часть комментаторов британского издания сожалеют о том, что в мире вообще разрабатывается подобное оружие. Они поражаются тому, сколько сил, ресурсов и времени люди тратят на то, чтобы придумать, как эффективнее уничтожить друг друга. И отмечают, что уже имеющегося старого оружия более чем достаточно, чтобы покончить с человечеством.

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