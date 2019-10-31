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Россияне начнут сдавать отпечаток вен ладони

09:22
  • четверг
  • 31 октября 2019

Идентификацию личности можно будет проводить по рисунку вен ладони

Отпечаток вен ладони может появиться в Единой биометрической системе (ЕБС) в 2020 году. Об этом сообщил директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.

Эксперты отмечают, что такой способ идентификации более надежен, чем, например, отпечаток пальца, поскольку рисунок вен ладони у каждого человека уникален и его невозможно подделать.

"Отпечаток рисунка вен ладони, который может появиться в ЕБС уже в следующем году, сейчас активно тестируется для дальнейшего применения в финансовой сфере", - пишет "Известия".

Сейчас эта технология используется некоторыми российскими банками для доступа VIP-клиентов к ячейкам. Через смартфон пока такой способ идентификации не применяется, но такая разблокировка уже существует в банкоматах.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве со звонками из псевдо-банков.

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Отпечаток вен ладони
Отпечаток вен ладони
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