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Спецслужбы опубликовали характеристику на Путина

09:38
  • четверг
  • 31 октября 2019

Рассекреченные документы показал Центральный архив Петербурга

Морально устойчивый и пользующийся авторитетом среди сослуживцев – таким видели Владимира Путина кадровики Комитета государственной безопасности СССР. Характеристику КГБ на своего сотрудника, вместе с другими документами о первых лицах Санкт-Петербурга, рассекретил Центральный архив историко-политических документов Северной столицы.
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Выставка документов, которые до недавнего времени были засекречены, приурочена к 90-летней годовщине Центрального архива. Бумаги будут опубликованы и в электронном виде, их покажут на передвижных стендах в историческом парке "Россия — моя история".

Владимир Путин служил в КГБ с 1975 года. Как отмечается в характеристике, он показал себя "исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником". В документе написано, что Путин "постоянно повышает свой идейно-политический уровень", занимается партийной учебой и совершенствует профессиональное мастерство.

Указывается также, что свободное от работы время будущий руководитель государства посвящал спорту, мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпион Ленинграда 1976 года. В КГБ Владимир Путин начал работать после окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета. В 1979 году он прошел курс переподготовки в Высшей школе КГБ в Москве, с 1985 года Путин работал в Германии по линии внешней разведки. В отставку подал  в 1991 году.

Центральный архив показал также рассекреченные документы прежних губернаторов Санкт-Петербурга. Валентина Матвиенко сейчас занимает пост председателя Совета Федерации, а Георгий Полтавченко - председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

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