Обвиненная в алкоголизме Волочкова назвала половину россиян пьяницами

Хейтеры вывели ее из себя

43-летнюю балерину Анастасию Волочкову заподозрили в алкоголизме. Знаменитая танцовщица категорически отвергла все обвинения и нанесла недоброжелателям ответный удар. При этом она позволила себе явное преувеличение.

"Извините, я имею право дома вечером выпить бокал вина. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом вина сразу алкоголик", - заявила артистка после того, как хейтеры заметили на ее столе алкоголь.

По словам Волочковой, ограниченных людей удивляет, что артист может веселиться или произносить смелые речи без спиртного. "Невозможно жить в позитиве, как это делаю я? Постоянно! Я всегда на позитиве", - цитирует балерину "Комсомольская правда".

Недавно Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео, на котором она сидит на диване. На столике перед ней стоят бокал вина и закуски. На этих кадрах танцовщица рассказывает анекдот и призывает поклонников вычеркивать из своей жизни людей, которые мешают развиваться и портят настроение. По словам артистки, в своем сердце нужно оставлять место только для самых достойных.