Вдова Кобзона судится из-за долга в 25 миллионов

Эти деньги заработал ее муж

Нелли Кобзон, вдова народного артиста СССР, обратилась в суд и потребовала признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова. Он не вернул Иосифу Кобзону долг в 25 миллионов рублей, за что два года назад его отправили в колонию.

Как передает РИА Новости, 30 октября вдова Кобзона подала иск в Арбитражный суд Москвы. Заявление пока не приняли к рассмотрению. Почему Нелли Кобзон пошла на такой шаг, не уточняется.

В 2016 году Вагифа Пейсахова отправили в колонию на шесть лет за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, он неоднократно одалживал у Кобзона деньги на развитие бизнеса. За несколько лет сумма долга достигла 25 миллионов рублей. В 2014 году Пейсахов заявил певцу, что он не может вернуть деньги, так как проиграл их в покер. После этого музыкант обратился в правоохранительные органы. Следователи установили, что бизнесмен изначально не планировал отдавать Кобзону деньги.

Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года от онкологического заболевания. Артисту и депутату Госдумы было 80 лет.