Украинский лидер впустую тратит время

Владимир Зеленский понапрасну тратит время. Вместо долгих и пустых речей о "реинтеграции" Крыма ему стоило бы готовить Украину к возвращению в состав России.

Депутат крымского Госсовета Юрий Гемпель отреагировал на озвученную украинским лидером "стратегию безопасной реинтеграции" Донбасса и Крыма. Полуостров в составе России уже более 5 лет, и о вхождении в состав Украины речи быть не может.

"Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно", - заявил крымский парламентарий. Гемпель подчеркнул: к сожалению, у власти на Украине остаются люди, оторванные от реальности, передает РИА Новости.