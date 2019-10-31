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"Безобразие": Путин высказался о проблемах многодетных семей

14:44
  • четверг
  • 31 октября 2019

Президент поручил устранить несправедливость при выплате пенсии опекунам

Глава государства в четверг проводит встречу с представителями общественности Калининградской области. Отвечая на вопрос о нехватке мест в школах, Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут приняты решения, касающиеся строительства новых учебных заведений и использования имеющихся зданий для работы с учениками. Речь зашла и проблемах многодетных семей.
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Татьяна Соловьева: в нашей семье воспитывается 21 несовершеннолетний ребенок. Через 5 лет я выхожу на пенсию. И буду считаться работающим пенсионером, и буду получать не всю пенсию, страховую часть получать не буду.

Путин: Безобразие. Это не ирония, не шутки. Можете дальше не продолжать, я эту проблему знаю. Я уже поручение правительству дал, эта несправедливость должна быть устранена.

Соловьева: Я хочу, чтобы вы поддержали мою инициативу, чтобы мы, опекуны, выходя на пенсию, получали пенсию всю.

Путин: Да, конечно. Вы выполняете важнейшую морально-нравственную задачу и государственную в полном смысле этого слова. Ребятишек поднимаете. Ну, конечно, для таких людей как вы, государство может и должно сделать исключение.

Соловьева: Спасибо большое.

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