ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трагедия в Пакистане: более 60 человек погибли при пожаре в поезде

11:42
  • четверг
  • 31 октября 2019

Число жертв может вырасти

Из Пакистана приходят всё новые данные о числе жертв страшного пожара, который произошёл в пассажирском поезде. На этот момент известно о 65 погибших. Десятки человек пострадали, многие находятся в критическом состоянии.
Звезды шоу-бизнеса бегут от пожаров в Калифорнии (видео)

На кадрах, распространённых местными новостными ресурсами, первые мгновения после трагедии. Языки пламени буквально пожирают вагоны подвижного состава. По предварительным данным, число жертв страшного пожара превысило 60 человек. Власти однако предупреждают: цифра не окончательная. За жизни пострадавших сейчас борются врачи.

Скоростной поезд направлялся из южного города Карачи на восток страны - в Равалпинди. Это в 15 километрах от столицы Пакистана Исламабада. Пожар произошел, когда поезд следовал по южной части провинции Пенджаб. Огонь вспыхнул моментально и сразу же охватил три вагона состава - они полностью выгорели. А возгорание мог спровоцировать взрыв газового баллона, который использовали для приготовления пищи. Об этом в эфире местного телеканала рассказал министр путей сообщения страны.

Премьер-министр страны Имран Хан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. На данный момент пожар полностью потушен, однако спасательные работы на месте продолжаются.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Авария поезда в Пакистане
Авария поезда в Пакистане
Авария поезда в Пакистане
Авария поезда в Пакистане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.