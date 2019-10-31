Трагедия в Пакистане: более 60 человек погибли при пожаре в поезде

Число жертв может вырасти

Из Пакистана приходят всё новые данные о числе жертв страшного пожара, который произошёл в пассажирском поезде. На этот момент известно о 65 погибших. Десятки человек пострадали, многие находятся в критическом состоянии.

На кадрах, распространённых местными новостными ресурсами, первые мгновения после трагедии. Языки пламени буквально пожирают вагоны подвижного состава. По предварительным данным, число жертв страшного пожара превысило 60 человек. Власти однако предупреждают: цифра не окончательная. За жизни пострадавших сейчас борются врачи.

Скоростной поезд направлялся из южного города Карачи на восток страны - в Равалпинди. Это в 15 километрах от столицы Пакистана Исламабада. Пожар произошел, когда поезд следовал по южной части провинции Пенджаб. Огонь вспыхнул моментально и сразу же охватил три вагона состава - они полностью выгорели. А возгорание мог спровоцировать взрыв газового баллона, который использовали для приготовления пищи. Об этом в эфире местного телеканала рассказал министр путей сообщения страны.

Премьер-министр страны Имран Хан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. На данный момент пожар полностью потушен, однако спасательные работы на месте продолжаются.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".