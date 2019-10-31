СКР расследует массовое убийство крымских детей в 1942 году

Возбуждено уголовное дело по факту убийства воспитанников Ейского детдома

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Геноцид" - после изучения архивных материалов о массовом убийстве воспитанников Ейского детского дома в 42-ом году. Документы рассекретила Федеральная служба безопасности. Благодаря им удалось узнать новые фамилии немецких военных, которые причастны к этому жуткому преступлению.

Воспитанник детского дома Леонид Дворников ещё в 60-е подробно описал ужасы тех дней. Его рукопись основана на архивных данных и личных воспоминаниях. Мальчик с больными ногами, на протезах, чудом сумел убежать, но не смог забыть день массовой казни товарищей.

"Он поставил себе цель рассказать всем людям о том, что стало с его друзьями. Здесь в книге список его друзей. Он работал в архиве, он был свидетелем на суде, это его гражданский подвиг", - говорит директор музея истории Симферополя Ирина Вдовиченко.

Дополнительные сведения по этому делу в начале месяца рассекретили в ФСБ. Акты исследований братских могил, показания свидетелей, результаты экспертиз, список погибших.

После тщательного изучения следователи приняли решение возбудить уголовное дело по статье "геноцид". "В соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения являются преступлениями против человечности, они срока давности не имеют. Поэтому, руководствуясь нормами международного права и национального законодательства, СК имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По результатам расследования часть исполнителей, в том числе командир группы Курт Кристман, уже понесли наказание. Но некоторым карателям удалось скрыться. Среди них начальник местного гестапо Бедедекер, комендант города Кандрер и врач Штраух. В судебных процессах 1943 и 1963 годов эти фамилии не фигурировали. Теперь историческая справедливость будет восстановлена.

Симферопольский детский дом находился в самом центре города. В первые же дни войны было принято решение эвакуировать его в Краснодарский Край. В Ейск перевезли около 300 детей и воспитателей.

Вскоре немцы оккупировали и Кубань. Детям пришлось трудиться в подсобных хозяйствах. 9 октября 1942 года за воспитанниками приехали 4 грузовика. Два из них крытые, без окон. Немцы говорили, что отвезут на работы. Силой запихнули в машины. Выносили даже лежачих тяжелобольных детей. На следующий день вернулись за оставшимися. Отцу Владимира Асауленко тогда было пятнадцать. Его и ещё нескольких ребят отправили кормить скот. Своих друзей они уже не увидели.

"Люди потом им рассказали, что приехали машины, погрузили их всех в душегубки и увезли. Пять человек оставалось, вроде как, две девчонки и три пацана", - рассказал Владимир Асауленко.

Среди них был и Владимир Руденченко. В тот день он пас коров за городом. Тела обнаружили только после освобождения Краснодарского края в братской могиле в 15 минутах езды от детского дома.

Убиты 214 человек - русские, украинцы, армяне, грузины, евреи, татары и даже немцы. Все в возрасте от 6 до 16 лет. Все с инвалидностью. По данным следствия, детей либо погребли заживо, либо отравили выхлопными газами в грузовиках. Историки считают, что верны оба предположения.

Зверские расправы над мирными жителями немцы учиняли по всей оккупированной территории. Перед отступлением проводили массовые казни. Недавно в Брянской области благодаря показаниям очевидца поисковики обнаружили еще одну братскую могилу расстрелянных.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Симферополь, Республика Крым.