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Москвичам расскажут, как повысить финансовую грамотность

11:50
  • четверг
  • 31 октября 2019

В столицу пройдут лекции и семинары

Повысить финансовую грамотность и узнать, как обезопасить свои накопления. В четверг стартовала Всероссийская Неделя сбережений. Торжественное открытие состоялось в Москве в формате телемоста с регионами, передает "ТВ Центр".

Для участников подготовлены лекции, практикумы и онлайн-семинары от ведущих спикеров в данной области, а также интерактивные квесты и курсы. Все желающие смогут проверить свои знания во время конкурса, подготовленного экономическим факультетом МГУ, и получить призы.

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