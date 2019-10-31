Москвичам расскажут, как повысить финансовую грамотность

В столицу пройдут лекции и семинары

Повысить финансовую грамотность и узнать, как обезопасить свои накопления. В четверг стартовала Всероссийская Неделя сбережений. Торжественное открытие состоялось в Москве в формате телемоста с регионами, передает "ТВ Центр".

Для участников подготовлены лекции, практикумы и онлайн-семинары от ведущих спикеров в данной области, а также интерактивные квесты и курсы. Все желающие смогут проверить свои знания во время конкурса, подготовленного экономическим факультетом МГУ, и получить призы.