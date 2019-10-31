Назван верный признак надвигающейся смерти

Это открытие сделали после 13 лет наблюдений

Американские и канадские ученые установили прямую взаимосвязь между ежедневной двигательной активностью и смертностью среди пожилых людей.

Ученые 13 лет наблюдали за физической активностью 1275 человек. Участники исследования носили на запястьях специальные устройства, которые фиксировали их движения.

В итоге выяснилось, что пожилые люди, которые в течение дня внезапно начинали активно двигаться или же бездействовать, попадали в зону риска. Речь идет именно о случайных действиях, пишет Lenta.ru. У этих людей увеличивался шанс получить травму и заработать инвалидность. К тому же они умирали в 1,6 раза чаще тех участников исследования, чья двигательная активность была стабильной и редко отклонялась от нормы.

По мнению ученых, наблюдения за двигательной активностью может быть эффективным методом выявления ранних признаков инвалидности и болезней. Вовремя поставленный диагноз - это залог успешного лечения, уверены исследователи.