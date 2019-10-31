Врачи объяснили рост смертности от рака среди россиян

Население страны стареет

В России снизилась естественная убыль населения. При этом число умерших от онкологических заболеваний повышается. Эксперты связывают такую статистику с общим старением населения страны.

С января по сентябрь 2019 года население России сократилось на 1,23 миллиона человек. Это меньше, чем за такой же период прошлого года – тогда убыль составила 1,26 миллиона человек. А число умерших от злокачественных новообразований, по данным Росстата, выросло со 197 тысяч до 200 тысяч.

Такая статистика объясняется общим старением населения страны, считает доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

"По данным Росстата на 1 января 2019 года численность россиян в возрасте старше 60 лет превысила 32 миллиона человек. С учетом того, что за три последних года численность лиц старше шестидесяти лет выроста почти на 1 миллион 526 тысяч человек (на 5%), то можно ожидать и роста абсолютного значения числа заболевших", - рассказала Лебединская.

Онкологи поясняют, что в группу риска попадают граждане старше 60 лет. Именно на этот возраст приходится пик заболеваемости раком. Так что, по мнению эксперта, динамика по этому виду заболеваний будет ухудшаться.