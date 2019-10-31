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Меркель подготовила Зеленского к "нормандской четверке"

10:50
  • четверг
  • 31 октября 2019

Главные темы – Донбасс и газ

Подготовка к встрече лидеров "нормандской четверки" стала главной темой телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Политики пообщались 30 октября. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, они обсудили также отвод войск в Донбассе и транзит газа.

"Канцлер приветствовала недавний прогресс в вопросе разведения сил на линии соприкосновения", — приводит слова Зайберта ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь, Меркель и Зеленский уверены, что необходимо как можно скорее достичь соглашения по будущему транзиту газа из России через Украину. Канецлер Германии также надеется, что после отвода войск с линии соприкосновения в Золотом удастся выполнить такую же процедуру в Петровском.

В формате "нормандской четверки" обсуждается ситуация на Украине. В нее входят Россия, Германия, Франция и Украина.

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