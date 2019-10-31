КНДР запустила новую ракету

Армия Южной Кореи следит за ситуацией

Северная Корея в четверг провела очередной запуск ракеты. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные японской береговой охраны.

Информацию о запуске подтвердили военные Южной Кореи. По их данным, КНДР запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря.

"Наши вооруженные силы сохраняют боеготовность на случай дополнительных пусков и следят за развитием ситуации", - говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи, которое приводит агентство Yonhap.

Судам, находящимся в акватории Японского моря, рекомендовано сохранять бдительность. Военные сейчас устанавливают тип запущенной ракеты.