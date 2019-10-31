ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

КНДР запустила новую ракету

11:22
  • четверг
  • 31 октября 2019

Армия Южной Кореи следит за ситуацией

Северная Корея в четверг провела очередной запуск ракеты. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные японской береговой охраны.

Информацию о запуске подтвердили военные Южной Кореи. По их данным, КНДР запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря.

"Наши вооруженные силы сохраняют боеготовность на случай дополнительных пусков и следят за развитием ситуации", - говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи, которое приводит агентство Yonhap.

Судам, находящимся в акватории Японского моря, рекомендовано сохранять бдительность. Военные сейчас устанавливают тип запущенной ракеты.

 

Главное сегодня
Ким Чен Ын наблюдает за пуском ракеты
Ким Чен Ын наблюдает за пуском ракеты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.