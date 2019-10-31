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Михалкова раскрыла "неудобную правду" после ухода из "Уральских пельменей"

11:30
  • четверг
  • 31 октября 2019

Актриса больше не может молчать

36-летняя актриса Юлия Михалкова заметила, что в современном обществе мужчины и женщины стали меняться ролями. Это открытие не на шутку обеспокоило бывшую участницу "Уральских пельменей". 
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"Возможно я скажу неудобную правду, но…" - написала Михалкова в Instagram, после чего пересказала претензии, которые мужчины и женщины предъявляют друг другу. Представительницы слабого пола сетуют на то, что их вторые половинки ведут себя капризно и малодушно. Мужчины, в свою очередь, обвиняют дам в излишней независимости и жесткости. За такими леди уже не приударить. 

"Интересно, в какой момент человечество свернуло с прямого пути и мужчины с женщинами стали все чаще меняться ролями? Как далеко это может зайти? Волнуюсь!" - призналась Михалкова, добавив, что эта тенденция пока коснулась не всех людей. 

Многие подписчики с пониманием отнеслись к словам юмористки. Некоторые при этом не смогли скрыть своего возмущения.

- Сейчас многие женщины сами содержат мужиков добровольно. 

- Мужики расслабились, а женщины много на себя берут. 

- Надо это остановить срочно!

- Если вести себя как женщина, то и мужчина будет проявлять мужские качества.

- Не стоит беспокоиться, для каждого человека найдётся свой человек. 

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Некоторые интернет-пользователи уклонились от разговора о гендерных ролях и прокомментировали фотографию Михалковой к этому посту. Красавица позирует в красном платье и с красной помадой на губах. Снимок был сделан во время съемок телепередачи.  

- Идеальная. 

- Поменьше фотошопа!

- Юля - красотуля. 

30 октября Юлия Михалкова официально объявила о своем уходе из "Уральских пельменей". По словам актрисы, она "переросла" это юмористическое шоу. Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и сейчас занимается новыми проектами: готовит свое ток-шоу с "интеллигентным юмором", снимает кулинарную передачу и монтирует "острый видео-проект в интернете". 

Ранее Михалкова сказала, что работа не оставляет ей времени на личную жизнь. Ее сердце пока остается свободным, но она предупредила, что не готова променять карьеру на отношения. 

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