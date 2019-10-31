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В тушенку из российских магазинов недокладывают мяса

11:26
  • четверг
  • 31 октября 2019

Эксперты нашли лишь три достойных образца

Лишь три образца тушенки российского производства смогли рекомендовать к покупке эксперты Росконтроля. Всего же была проверена продукция 19 производителей.

Требованиям безопасности соответствовали все консервы. Однако в большинстве из них мяса оказалось меньше положенного по стандарту – зато больше жира. Некоторые марки не заявили в описании такие компоненты, как камедь, каррагинан, животный белок и субпродукты – их добавляют для удешевления производства.

Для теста лабораториям предоставили свиную тушенку марок "Мясницкий ряд", "Главпродукт", "Честный продукт", "Сделано в СССР/Салют", "Ремит", "Барс", "Йошкар-Олинский мясокомбинат", "Скопинский". Образцы говяжьей тушенки взяли у производителей "Добротный продукт", "Спецпроект", "Сохраним традиции", "Рузком", "Русь", "Неприкосновенный запас", "Главпродукт", "Елинский", "Курганский стандарт", "Окей" и "Йошкар-Олинский мясокомбинат".

По итогам исследований первое место заняла свинина "Честный продукт". Хотя и к этой марке у экспертов нашлись замечания – не понравился внешний вид. Еще два товара, которые рекомендованы к покупке - говядина и свинина Йошкар-Олинского мясокомбината. Продукция "Мясницкого ряда" и "Ремита" получила замечания. Все остальные участники отправлены экспертами Росконтроля в черный список.

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